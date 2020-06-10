شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: الاتحاد السكندرى يحقق أحلام جماهيره بعد 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، أنه سوف يطرح أرض برج العرب التى حصل عليها للاستثمار لإحدى الشركات الأجنبية، وقال مصيلحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت، "بعد مرور 6 سنوات على تولى الرئيس السيسى نستطيع القول إن الاتحاد السكندرى حقق أحلامه ومهما شكرنا الرئيس لن نوفيه حقه، فقد استلمنا أرض برج العرب وسنطرحها لإحدى الشركات الأجنبية وبدأنا رفع الأرض مترين ونصف وصنع غابة ترفيهية بأرض سموحة وسط تعاون كبير من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ".

وأنهى محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، إجراءات الحكم القضائى الصادر لصالح نادى الاتحاد السكندرى باستعادة الأرض التى سبق تخصيصها للنادى عام 2009 بمساحة 52.4 فدان بالحى السكنى الرابع بمدينة برج العرب وذلك خلال اجتماعه الذى عُقد مع المهندس عصام بدوى رئيس جهاز مدينة برج العرب .

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وأصدر رئيس النادى قرارًا بتشكيل لجنة لاستلام الأرض من جاسر شمس المدير التنفيذى وأشرف حشيش المستشار القانونى وحسن السبخى المدير المالى وأحمد النظامى المحامى .

وأكد محمد مصيلحى أن الاتحاد السكندرى وجد كل التعاون من جانب جميع قيادات ومسئولى مدينة برج العرب الجديد برئاسة المهندس عصام بدوى وأنه تم الاتفاق على أن يكون الاستلام الفعلى أول الشهر القادم "يوليو 2020".

وأشاد مصيلحى بنجاح الاتحاد السكندرى فى استعادة هذه الأرض، مشيرا إلى أن زعيم الثغر سيكون أول نادٍ سكندرى يمتلك ثلاثة مَقَارٍ مختلفة بالمحافظة (الشاطبى _ سموحة _ برج العرب) موضحًا أن مجلس الإدارة سيعكف على دراسة الآليات وبعض المقترحات للأستفادة من هذه المساحة الكبيرة والمتميزة لخدمة أعضاء النادى وكذلك بعض المشروعات الرياضية الاستثمارية التى يمكن من خلالها إحداث طفرة فى موارد النادى المالية خلال المرحلة المقبلة .