شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كهربا مالوش فى الكلاسيك وغاوى "مهرجانات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جائحة فيرس كورونا الوجه الأخر للعديد من نجوم كرة القدم، وأوضحت ميلوهم الموسيقية، وأى لون من ألوانها يفضلون الاستماع إليه، فمنذ أن توقف النشاط الرياضى فى مصر ومسابقة الدورى الممتاز لجأ بعض نجوم الساحرة المستديرة للتغلب على حالات الملل التى تعرضوا لها بسبب هذا التوقف بأساليب مختلفة، فمنهم من فضل قضاء معظم أوقاته على الشواطئ، ومنهم من استغل هذا التوقف لاكتشاف أسرته من جديد بعدما كان بعيدًا عنهم بسبب انشغالات الكرة، ومنهم من كشف على مدى حبه لـ"أغانى المهرجانات".

محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، منذ أن توقف النشاط الرياضى فى مصر، كشف عن ميوله لحب أغانى المهرجانات، حيث اعتاد اللاعب على نشر مقاطع فيديو مختلفة خلال استماعه لتلك الأغانى، سواء كان يقود سيارته أو يمارس تدريباته اليومية.

كهربا نشر العديد من الفيديوهات عبر صفحته الرسمية على انستجرام، وجميعها كان يستمع فيها لأغانى المهرجانات، ولم يظهر فى أى مرة من المرات استماعه لـ"لون آخر" من الطرب.

كهربا انضم إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق، والذى يؤكد النادى الأبيض أن العقد قانونى وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.

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وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، أن النادى الأبيض قدم جميع المستندات الخاصة بقضية محمود كهربا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وينتظر الزمالك فى الوقت الحالى القرار من جانب الاتحاد الدولى فى تلك القضية بعد تقديم كافة المستندات خلال المرحلة الماضية، وذلك بعد التقدم بشكوى ضد اللاعب فى الفيفا.

ويتولى المحامي الإيطالي سلفاتورى تشيفالى، قضية كهربا وعمل المحامى من قبل مع كانافارو لاعب المنتخب الإيطالى السابق وكذلك فى عدد من الاستشارات القانونية مع الأندية الإيطالية وأبرزهم ميلان ونابولى إلى جانب عمله مع ماسيمو كاريرا المرشح السابق لتدريب الأهلى وحرص تشيفالى على التواصل مع إدارة الكرة بالزمالك بشأن كافة الأمور التى تخص قضية كهربا بعدما تلقى مسؤولو النادى الأبيض رد اللاعب حول القضية التى رفعها ضده مسؤولو الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى، رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وجاء رد كهربا على الزمالك يتضمن وجود مخالفة من النادى الأبيض بشأن موعد توثيق عقده، وهو ما رد عليه مسؤولو الزمالك على الفيفا بالإثبات أنه تم توثيق عقده فى الموعد القانونى، واستعان مسؤولو الزمالك بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعدد من التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.