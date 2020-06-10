"إبرام عقود وإعارة المواهب والتصعيد" أسلحة الزمالك للاستفادة من الناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نادى الزمالك يتبع سياسة جديدة على صعيد قطاع الناشئين لبناء قاعدة يستفيد بها الفريق الأول فى المرحلة المقبلة بفكر جديد، بالاتفاق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون الذى يسعى للاستفادة من الناشئين أكبر استفادة لتدعيم الفريق، ويرصد الخليج 365 أبرز خطط الزمالك للاستفادة من الناشئين فى التقرير التالى :

إبرام العقود

يسعى مسئولو الزمالك لإبرام عقود موثقة لمواهب قطاع الناشئين فى قلعة ميت عقبة للحفاظ على تلك المواهب، تجنبًا لهروب أى لاعب، خاصة أن وكلاء اللاعبين يعملون على استقطاب المواهب وتسويقها فى سن صغيرة، لذا تفضل الإدارة البيضاء إبرام عقود موثقة لهم من أجل الحفاظ على استمرارها بقلعة ميت عقبة أو تسويقهم مستقبلا وتحقيق استفادة مالية.

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استقر مسئولو الزمالك على مواصلة منح لاعبى الفريق الشباب من قطاع الناشئين فرص الإعارة إلى أندية الدورى الممتاز الموسم المقبل، بعد اهتمام أكثر من نادٍ بعدد من ناشئى الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، حيث يفضل مسئولو قلعة ميت عقبة خروج الناشئين على سبيل الإعارة لاكتساب خبرات الدورى الممتاز ثم العودة لتعزيز الفريق الأول بنادى الزمالك مثلما حدث مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى الحالى والمنتخب الوطنى.

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دراسة تقرير طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بشان اللاعبين المميزين في القطاع تمهيدا لإصدار قراره بتصعيد بعضهم وإعارة الآخرين من أجل زيادة خبراتهم فى اللعب مع الكبار، وتضم قائمة المُميزين 21 لاعبا وهم: أسامة فيصل ، حسام عبد المجيد ، علاء يحيى ، حسام أشرف ، محمد طارق ، حسين فيصل ، هانى رشدى ، سيف فاروق جعفر ، محمد كامل ، حاتم سكر ، يوسف محمود ، محمد الخضري ، حسام حسن ، محمد حسام بيسو ، يحيي مفتاح ، مصطفي طارق مصطفى، رضا محمد ، ياسين مرعي ، محمد قنديل ، يوسف علي ، يوسف أسامة نبيه.