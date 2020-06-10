رسميًا.. الكشف عن توقيت مباراتي نصف نهائي كأس إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت محطة البث الحكومية "راي" عن توقيت مباراتي نصف نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وميلان، نابولي وإنتر ميلان.

ومن المقرر أن يستضيف فريق يوفنتوس منافسه ميلان مساء يوم الجمعة المقبل (12 يونيو)، بينما يحل إنتر ميلان ضيفًا على نابولي يوم السبت (13 يونيو).

وبحسب ما ذكرته القناة الايطالية فإن المباراتين ستقامان في تمام التاسعة (بتوقيت القاهرة) العاشرة (بتوقيت السعودية).

وسبق وأعلن الاتحاد الإيطالي قراره باستكمال الموسم الكروي، على أن تُلعب مباريات كأس إيطاليا أولاً، يليها استئناف الكالتشيو في العشرين من الشهر الجاري.