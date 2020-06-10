محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
قالت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، استقر على إقامة باقي مباريات دوري الأبطال في العاصمة البرتغالية "لشبونة".
ويحاول "يويفا" خلال الفترة الماضية، إنقاذ بطولاته الأوروبية خلال هذا الموسم سواء مسابقة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي "يوربا ليج" بسبب التوقف الذي جاء نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن "يويفا" قرر اختيار "لشبونة" لاستضافة مباريات دوري الأبطال عن العاصمة الإسبانية "مدريد" بسبب عدم تواجد أندية برتغالية في السباق الأوروبي.
ومن المقرر أن تستضيف لشبونة مباريات دوري الأبطال بداية من دور الثمانية وتحديدًا في الثامن أغسطس المقبل على أن يكون موعد اللقاء النهائي في 23 من نفس الشهر.
وكان من المفترض إقامة النهائي الأوروبي في ستاد أتاتورك في إسطنبول في 30 مايو لكن المسابقة تأجلت خلال منافسات دور الستة عشر في مارس بسبب جائحة (كوفيد 19).
جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي ستنعقد يوم 17 من الشهر الجاري، لحسم الموقف النهائي من مصير المسابقات الأوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحدث في لشبونة.. يويفا يستقر على موعد استكمال مباريات دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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