قادرون على هزيمته.. جاريدو يتحدث عن مواجهة الأهلي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم، أن مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليست سهلة، لافتًا إلى أن الفريق المغربي قادر على هزيمة نظيره المصري ومن ثم تحقيق لقب البطولة.
وخلال ظهوره على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نقلت تصريحاته صحيفة "le360" سبورت المغربية حيث قال المدرب الإسباني: "التركيبة الحالية لفريق الوداد تضم جيلاً من اللاعبين المميزين، أثق فيهم جميعًا خاصة وأنهم يمتلكون الكفاءة والاحترافية في العمل".
وأشار جاريدو إلى أنه يطمح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا رفقة الوداد، مشددًا على أن مواجهة الأهلي في دور نصف النهائي لن تكون سهلة، خاصة وأنه يعلم جيدًا إمكانيات الفرق الأربعة المتأهلة،.
وأكد مدرب الوداد أنه سيعمل على إعداد لاعبيه حتى يكونوا في أعلى مستويات التنافسية والندية من أجل الدفاع عن حظوظهم في التتويج باللقب القاري .
وتولى جاريدو المهمة الفنية للوداد خلفًا للفرنسي سباستيان ديسابر، ونجح في قيادة الفريق المغربي لتخطي عقبة النجم الساحلي في ربع نهائي المسابقة.
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