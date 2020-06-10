"هدفي دوري الأبطال".. ساسي يوضح موقفه من الرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث نجم وسط منتخب تونس فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك، عن مستقبله مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة في ظل تبقى عام واحد على نهاية عقده.

ساسي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "lapresse" التونسية، والتي تصدر باللغة الفرنسية، أن تفكيره حاليًا هو منافسة فريقه على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف ساسي :"أنا زملكاوي، ولدينا في الفترة المقبلة بطولة دوري أبطال أفريقيا، والأفضل هو التركيز على هذا الهدف في الوقت الراهن".

وواصل ساسي الحديث عن مستقبله :"أريد أولاً إنهاء هذه المغامرة القارية، ثم لنرى بعد ذلك".

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية عام 2021، إلا أن صحيفة "تونس الرقمية" كشفت أن المتوسط الميدان التونسي لا يريد الرحيل عن الزمالك في الفترة المقبلة.

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وكان فرجاني ساسي انتقل إلى صفوف الزمالك في الصيف قبل الماضي قادمًا من فريق النصر السعودي، حيث من المقرر أن ينتهي عقد لاعب وسط منتخب تونس مع الزمالك في صيف عام 2021.

ويعتبر ساسي أحد أبرز نجوم الزمالك منذ انضمامه في صفوف النصر حيث شارك بقميص الفريق في 62 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية، ليسجل 11 هدفًا بجانب صناعته 8 تمريرات حاسمة.

واستطاع ساسي أن يحقق أربعة ألقاب رفقة الزمالك حيث يُعد الأبرز لقب الكونفدرالية والسوبر الأفريقي على المستوى القاري، كما نال لقبي كأس مصر والسوبر المصري محليًا.

ويستعد الزمالك خلال الفترة المقبلة من أجل مواجهة الرجاء المغربي في إطار نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث كان من المقرر أن تقام هذه المباراة في الشهر الماضي قبل أن تتأجل بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يستقر بصورة نهائية على موعد استكمال بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية.