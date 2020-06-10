رسميًا.. ديربي ليفربول وإيفرتون سيقام في ميرسيسايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي ليفربول - متصدر الدوري الإنجليزي- رسميًا، أن ديربي ميرسيسايد بين "الريدز" وجاره اللدود إيفرتون سيقام على ملعب الأخير "جوديسون بارك" في قمة الجولة 30 من منافسات بريميرليج.

وكانت تحوم الشكوك في الفترة الماضية على عدم إقامة ديربي ليفربول وإيفرتون في الميرسيسايد على أن يقام في ملعب محايد.

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فإن "الريدز" سيخوض مباراته المقبلة على ملعب إيفرتون لكن بدون أي حضور جماهيري، بعد قرار استئناف "بريميرليج" مجددًا في ظل توقف المنافسات قرابة ثلاثة شهور بسبب فيروي كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وكانت صحفية "ذا أتلتيك" كشفت في الساعات الماضية، خلال خبر حصري لها، أن مباراة ديربي ميرسيسايد قد تقام على ملعب محايد، وتحديدًا على ملعب فريق ساوثهامبتون "سانت ميري".

الصحيفة أكملت أن ملعب "سانت ميري" ليس الوحيد المرشح لاستضافة القمة حيث دخل كل من ملاعب ويمبلي، ملعب توتنهام هوتسبير وأخيرًا "كينج باور" ملعب فريق ليستر سيتي ضمن الترشيحات.

ومن المحتمل أن تشهد الجولة المقبلة حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر "الريدز" الترتيب بـ82 نقطة وفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام آرسنال.

وفي حال خسارة السيتي أمام آرسنال في مباراة ستقام يوم 17 من الشهر الجاري، مع فوز ليفربول على إيفرتون في قمة ستقام يوم 21 من نفس الشهر، فسيكون الليفر حسم اللقب رسميًا بعد غيابه عن التتويج بالدوري لمدة ثلاثة عقود.