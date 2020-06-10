هل أصوله أفريقية؟.. لاعب غاني يزعم أنه الأب الحقيقي لراشفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365: زعم لاعب غاني سابق يُدعى مايكل بوي ماركواي مقيم في المملكة المتحدة أنه والد الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد. ومن المعروف أن راشفورد وُلد في ويثنشو (مانشستر) لأب جاميكي يُدعى روبرت وأم إنجليزية تُدعى ميلاني. ونقلت الصحف الغانية تصريحات للبالغ من العمر 65 عاما خلال حديثه مع "Starr FM Sports"، الذي يتحدى خلالها روبرت راشفورد (والد راشوفرد الحالي). Advertisements وقالت صحيفة "غانا ويب" إن بوي ماركوي قال للإذاعة الغانية إنه الأب الحقيقي للمهاجم الذي مثّل منتخب الأسود الثلاثة في 38 مباراة بمختلف البطولات. وتساءلت الصحيفة الغانية عن سبب صمت البالغ من العمر 65 عاما طيلة السنوات الماضية، ليؤكد الأب الغاني أنه لا يفعل ذلك الآن من أجل مقابل مادي، لافتًا إلى أنه يريد تصحيح بعض المعلومات عن راشفورد والتأكيد على أنه ذو أصول غانية.

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