اتحاد الكرة يحدد شهر سبتمبر موعدًا لانطلاق الدوري حال إلغاء الموسم الحالي

حدد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الدوري الجديد حال إلغاء الموسم الحالي. وقال مصدر مسئول بالاتحاد لـ "الوفد": "حددنا شهر سبتمبر لانطلاق الدوري الجديد، لكن في النهاية الأمر يتوقف على قرار الدولة بشأن موعد فتح الأندية والسماح بإجراء التدريبات للفرق المختلفة، إذا حدث ذلك في شهر يوليو على سبيل المثال فإن الأندية سيكون أمامها فرصة شهرين للإعداد". موعد فتح الأندية والسماح بإجراء التدريبات للفرق المختلفة، إذا حدث ذلك في شهر يوليو على سبيل المثال فإن الأندية سيكون أمامها فرصة شهرين للإعداد".

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