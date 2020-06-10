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200 مدربا ومدربة شاركوا في الدورة التدريبية للتأهيل فى الرياضات الموحدة للأولمبياد الخاص

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بمشاركة أكثر من 200 مدربا ومدربة استمعوا وناقشوا خلال الدورة التدريبية  الموسوعة لتأهيل المدربين  التي قام بالقاء محاضراتها  الأساسية والفنية الدكتور عماد محيى الدين مدير عام والتدريب الرئاسة الاقليمية  للاولمبياد الخاص الدولى  حول الرياضات الموحدة .

وعبر طلال الهاشمى المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي عن سعادته البالغة بهذا الإقبال من قبل المدربين والمدربات ، حول الرياضات الموحدة والتى اعتبرها من الأبواب السحرية التى فتحها  الأولمبياد الخاص بأن يشارك ذوي الإعاقة الفكرية مع اقرانهم من غير المعاقين فى فريق واحد ، وتأتي أهمية هذه الدورة الافتراضية من تجهيز عدد كبير من المدربين والمدربات   مع عودة الأنشطة بانطلاق برنامجا موسعا للرياضات الموحدة فى مختلف ربوع الدولة .

واضاف : نسعى إلى الوصول بعدد جيد من المشاركين فى تلك الرياضيات خاصة مع تزايد

الإقبال الهائل الذي تشهده الرياضات الموحدة فى العالم واعرف ان هناك مليون ونصف المليون يشاركون فى تلك الرياضات ، واهم ميزاتها انها تشمل الرياضات الجماعية والفردية ايضا ، وان هناك خطة متكاملة اعتمدها مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي الوزيرة شما المزروعي وزيرة شئون الشباب  وبدأنا بالفعل الخطوات التنفيذية لها ، والتى روعى فيها تغطية جميع الجوانب المتعلقة بانشطة الاولمبياد الخاص  ومحاولة الحفاظ على الارث  الذى جنيناه من استضافة أبوظبى  للالعاب العالمية عام 2019 .

 
     وحرص د. عماد محي الدين خلال الدورة التدريبية  التأهيلية  والتى استعرض فيها تاريخ دخول الرياضات الموحدة للأولمبياد الخاص  منذ عام 1989 ، والتى حققت الكثير

من الأهداف السامية التي كان يسعى إليها الأولمبياد الخاص من الدمج وتقبل الآخر ، ويكفى أن نعلم أن الرياضات الموحدة كانت فرصة رائعة لمشاركة الكثير من مشاهير العالم فى مختلف المجالات الى جانب شخصيات سياسية واجتماعية شاركوا مع لاعبى الاولمبياد الخاص فى مباريات واحدة ، بل أن كأس العالم التى أقيمت بجنوب أفريقيا  عام 2010 شهدت مباراة فى كرة القدم الموحدة شارك فيها زومبا رئيس جنوب افريقيا ، لو نظرنا الى آخر الأرقام الخاصة بالمنطقة لاستطعنا ان ندرك أهمية الرياضيات الموحدة فأخر احصائيات المنطقة تشير الى وجود 198482 لاعبا ولاعبة   من بينهم  يشاركون فى الرياضات الموحدة 23833 .

ويقام فى العام الواحد 3559 مسابقة  ولدينا 10472 مدربا ومدربة  وهناك رقم شديد الأهمية يجب ان نتوقف أمامه  وهو أن هناك  222 مدرسة موحدة  بالمنطقة ، ويسعى جاهدا الى زيادة تلك الأرقام مع انتهاء جائحة وعودة النشاط ، وأن مثل تلك الدورات  شديدة الاهمية لانها تجذب الى الرياضات الموحدة المزيد من المدربين .

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