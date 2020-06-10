الكشف عن ملعب مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

كشفت شبكة سكاي سبورتس في تقرير لها اليوم الأربعاء عن الملعب المحدد لاستضافة مباراة ليفربول وإيفرتون القادمة في ديربي الميرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز . وأكدت الشبكة أن ملعب جوديسون بارك معقل فريق إيفرتون هو الذي سيستضيف اللقاء، دون حضور الجماهير وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار هو الذي سيستضيف اللقاء، دون حضور الجماهير وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ". ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد الموافق 21 من شهر يونيو الجاري . ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، ويحتاج الريدز إلى 6 نقاط فقط لحسم لقب الدوري بعد غياب 30 عاما .

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