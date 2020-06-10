تعرف على مباريات اليوم بالدوري البرتغالي وكأس ألمانيا

تستكمل اليوم الأربعاء، منافسات بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بمواجهة نصف النهائي التي تجمع بايرن ميونخ متصدر الدوري بنظيره انتراخت فرانكفورت في تمام التاسعة إلا ربع مساءاًبتوقيت القاهرة.
وفي منافسات الدوري البرتغالي اليوم تجرى ثلاث مواجهات، فيتوريا سيتوبال مع نظيره سانتا كلارا في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، بنفيكا مع نظيره بورتيمونينسي في تمام الثامنة والربع بتوقيت القاهرة.
أما المواجهة الأخيرة بالدوري البرتغالي فتنطلق في تمام العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة وتجمع فريق بورتو بنظيره ماريتيمو، وكل هذه المباريات تأتي في إطار منافسات الجولة 26 للدوري.
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