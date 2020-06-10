شيكابالا يواصل التأهيل البدني من المنزل

يواصل محمود عبدالرزاق «شيكابالا»، لاعب وقائد فريق الزمالك ممارسة تدريباته البدنية اليومية، فى حديقة منزله، من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر كثيرًا بفترة توقف مسابقة الدورى وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشىفيرس كورونا.
كان الجهاز الفني للزمالك قد أبلغ لاعبيه بضرورة تطبيق برنامج بدني تم تحديده مسبقاً استغلالاً لفترة توقف النشاط الحالية.
من ناحية أخرى، أعرب التونسى فرجانى ساسىعن سعادته بالعودة إلى التدريبات الجماعية مع منتخب بلاده بعد فترة الراحة التى كان عليها فى منزله والتى التزم خلالها بالتدريبات الفردية.
وانضم ساسى إلى معسكر منتخب تونس، تحت قيادة منذر الكبير، وشارك فى أول مران أمس الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب ظروف فيروس كورونا.
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