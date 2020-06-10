الأهلي يطالب الجبلاية بالجدية في مناقشة شكواه ضد رئيس الزمالك

جدد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب شكواه ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لدى اللجنة الأوليمبية واتحاد الكرة.

وطالب مجلس الأهلى اتحاد الكرة بتحديد موقفه من الرد على الشكاوى ضد رئيس الزمالك وعدم البت فيها وفتح التحقيق دون أسباب واضحة، كما طالب

المجلس بإعلان التنحى عن مناقشة هذه الشكاوى حال عدم قدرته على البت بها من أجل التصعيد دولياً من جانب الأهلي.

وأرسلت إدارة الأهلى خطابًا إلى اللجنة الأوليمبية لتحديد موقفها من شكاوى الأهلى التى تكررت عدة

مرات طوال الشهور الماضية ضد رئيس نادى الزمالك وتجاوزاته البعيدة عن كل قواعد الأخلاق والتى تهدم المجتمع المصرى سواءً بالألفاظ الخارجة التى تأتى على لسانه أو بالسب والاتهامات الباطلة التى يوزعها عبر وسائل الإعلام.

وطلب النادى من اللجنة الأوليمبية سرعة الرد والإفادة عن مصير شكواه، تمهيدًا لاتخاذ كل الإجراءات التصعيدية وفقًا لما ينص عليه الميثاق الأوليمبى واللوائح الدولية.