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تفاصيل عرض الهلال السعودي لضم يونس بلهندة

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كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن تفاصيل عرض الهلال السعودي من أجل الحصول على خدمات النجم المغربي يونس بلهندة لاعب جالطة سراي التركي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .

وأكد صحفي شهير بجريدة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن

الهلال عرض 5 ملايين يورو على جالطة سراي مقابل التخلي عن خدمات النجم المغربي يونس بلهندة، على أن يحصل الزعيم على توقيع اللاعب لمدة 3 مواسم .

كما كشفت تقارير عن تقديم الهلال عرض مغري على اللاعب من أجل الموافقة بالحصول على 5000 ألاف يورو مقابل كل هدف سيقوم بتسجيله مع الفريق خلال الفترة القادمة .

ومن المقرر أن ينتهي عقده اللاعب مع ناديه في يونيو 2021، ولعب هذا الموسم 25 مباراة وسجل خلالها 5 أهداف فقط .

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