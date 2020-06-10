تفاصيل عرض الهلال السعودي لضم يونس بلهندة

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن تفاصيل عرض الهلال السعودي من أجل الحصول على خدمات النجم المغربي يونس بلهندة لاعب جالطة سراي التركي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .

وأكد صحفي شهير بجريدة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن

الهلال عرض 5 ملايين يورو على جالطة سراي مقابل التخلي عن خدمات النجم المغربي يونس بلهندة، على أن يحصل الزعيم على توقيع اللاعب لمدة 3 مواسم .

كما كشفت تقارير عن تقديم الهلال عرض مغري على اللاعب من أجل الموافقة بالحصول على 5000 ألاف يورو مقابل كل هدف سيقوم بتسجيله مع الفريق خلال الفترة القادمة .

ومن المقرر أن ينتهي عقده اللاعب مع ناديه في يونيو 2021، ولعب هذا الموسم 25 مباراة وسجل خلالها 5 أهداف فقط .