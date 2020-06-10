ديبالا يوافق على تجديد عقده مع يوفنتوس بشرط

وضع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا شرطًا وحيدًا للموافقة على تجديد عقده مع فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة القادمة . وطلب ديبالا الحصول على 12 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة على احتفاظه بالقميص رقم 10 مع الفريق طوال فترة عقده الجديد . فترة عقده الجديد . ومن المقرر أن ينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس صيف عام 2022، لذلك يرغب النادي الإيطالي في إنهاء الأمور بتجديد عقد اللاعب.

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