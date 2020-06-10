فايلر يغلق الباب أمام صفقات بيراميدز

رفض رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، فكرة إجراء صفقة تبادلية مع نادى بيراميدز بعدما تم عرض الثنائى أحمد أيمن منصور ورجب بكار عليه من جانب بعض الوسطاء خاصة أن بيراميدز يسعى لضم بعض لاعبى الأهلى فى الموسم المقبل وعلىرأسهم أحمد الشيخ ومحمد شريف وعمار حمدى.
وأبدى فايلر تحفظه على قدرات لاعبى بيراميدز المطروحين وطلب غلق هذه الصفحة متمسكاً بترشيحاته التى قدمها للجنة التخطيط منذ فترة بخصوص التعاقدات الجديدة فىمركز الجناح ورأس الحربة.
على صعيد آخر نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ما تردد حول رفع قيمة عقد الحارس الصاعد مصطفى شوبير إلى 5 ملايين جنيه، مؤكداً أن شوبير يحصل على عقد قيمته مليون و700 ألف جنيه فى 4 مواسم، كما أنه قد يتم تعديل عقده إذا أصبح له دور مؤثر داخل الفريق.
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