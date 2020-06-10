الزمالك يؤكد حفاظه على القوام الأساسي لفريق الكرة

شدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، على أهمية الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وأنه لا صحة لما يردده البعض عن الاستغناء عن بعض اللاعبين، مشيرًا إلى أن المدير الفنى لم يطلب من إدارة

الكرة استبعاد أى لاعب.

ونفت إدارة الكرة ما تردد عن دخول أحمد سيد «زيزو»، لاعب الفريق فى صفقة تبادلية مع أحد الأندية المصرية أو أحد الأندية الخليجية

فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصا أن كارتيرون يتمسك باستمرار اللاعب فى الموسم المقبل، لأنه أحد اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم الفرنسى فى تشكيلته الأساسية، وأنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب ما يجعله من أهم اللاعبين متعددى المراكز فى قائمة الفريق.