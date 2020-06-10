رياضة | كريستيانو رونالدو يخطف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يخطف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نجم نادي ريال مدريد الإسباني من الانتقال إلى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل عدم اعتماد زين الدين زيدان المدير الفني للملكي عليه بشكل دائم.

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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن خايمس رودريجيز نجم ريال مدريد في طريقه إلى الانضمام لفريق يوفنتوس الذي دخل السباق على ضمه بأمر من كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة الى أن اللاعب صاحب الـ28 عاماً مطلوب في عدة أندية أوروبية أبرزها إيفرتون ونابولي ومانشستر يونايتد بينما يريد ريال مدريد ما لا يقل عن 40 مليون يورو للتخلي عنه.