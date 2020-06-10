رياضة | الصفقة الذهبية.. آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع "جوهرة" صن داونز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الصفقة الذهبية.. آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع "جوهرة" صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف مسئولو النادي الأهلي حسم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد والذي يسعي خلاله الفريق الأهلاي للمنافسة على كافة البطولات المحلية والإفريقية.

الأهلي يُطارد "جوهرة" صن داونز في الصيف

ويسعي مسئولو القلعة الحمراء للتعاقد مع جاستون سيرينو لاعب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك بناءًا على رغبة السويسري رينيه فايلر والذي أبدي إعجابه باللاعب الأوروجواياني بعد تألقه مع فريقه خلال الفترة الماضية.

وتابع "فايلر" أكثر من لاعب أجنبي خلال الفترة الماضية لكن يبقي سيرينو هو الخيار الأول بالنسبة للمدرب السويسري الذي يرى أن اللاعب الأورجواياني أفضل من جميع اللاعبين المعروضين عليه ويُمنى النفس بالتعاقد معه.

الأهلي يرصد 3 مليون دولار لحسم صفقة "سيرينو"

Advertisements

وذكرت تقارير صحفية أن نادي الأهلي عرض على ماميلودي صن داونز 2 مليون دولار للتعاقد مع جاستون سيرينو، قبل أن يرفع العرض إلي 3 مليون دولار لمحاولة إقناع اللاعب ومسئولي النادي الجنوب إفريقي بالموافقة على انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء الصيف المقبل.

ويعتبر العرض المقدم من النادي الأهلي لضم "سيرينو" عرضًا ضخمًا بالنسبة للظروف الصعبة التي تواجهها الأندية حاليًا بسبب توقف النشاط الرياضي جراء أزمة فيروس كورونا المستجد والتي ضربت جميع دول العالم.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي تقديم المزيد من الإغراءات لنادي ماميلودي صن داونز لإقناعه بالموافقة على انتقال اللاعب الأوروجواياني لصفوف النادي الأهلي بالصيف المقبل، خاصة وأنه يمثل صفقة مهمة بالنسبة للسويسري فايلر.

ويأتي اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع سيرينو لتعويض الرحيل المحتمل للاعب رمضان صبحي والذي أصبحت فرص بقائه مع الأهلي صعبة للغاية في ظل مغالاة النادي الإنجليزي في شروطه المالية للموافقة على بيع أو تجديد إعارة اللاعب للفريق الأحمر، كما أن اللاعب يريد العودة إلي أوروبا واستكمال رحلته الاحترافية هناك.

أرقام مرعبة لـ "سيرينو" مع صن داونز

شارك سيرينو صاحب الـ29 عامًا مع صن داونز في 15 مباراة بالدوري الجنوب إفريقي وسجل 3 أهداف وصنع هدف، كما خاض 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا وسجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف أخري، بينما خاض 4 مباريات بكأس جنوب إفريقيا وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.