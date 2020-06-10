رياضة | سواريز يرفض أهم صفقة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر سواريز يرفض أهم صفقة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار نجم نادي برشلونة الإسباني إلى رفضه لمفاوضات ناديه من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن لويس سواريز مهاجم برشلونة ألمح في حواره لرفضه صفقة مارتينيز عندما قال إن عليه القتال من أجل الانضمام إلى قلعة كامب نو واللعب بشكل أساسي.

وقال سواريز لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أعتقد أن لاوتاور مارتينيز لاعب مذهل وتطور أداؤه في الدوري الإيطالي لكن عليه أن يستمر في التطور حتى يكون مرحبًا به في برشلونة وحجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق".