رياضة | الزمالك يقدم عرضا ضخما لضم باهر المحمدي.. والإسماعيلي يرد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقدم عرضا ضخما لضم باهر المحمدي.. والإسماعيلي يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتقدم نادي الزمالك بعرض ضخم على الإسماعيلي لضم المحمدي في الصيف القادم مقابل 25 مليون يورو بالاضافه إلى شراء عقد عمر السعيد بشكل نهائي وإستعارة محمد عنتر لمدة موسم.

Advertisements

ورفض مجلس إدارة الدروايش العرض المقدم من نادي الزمالك لضم باهر المحمدي في الصيف القادم.

يذكر أن النادي الأهلي هو الأخر يرغب في ضم باهر المحمدي في الصيف ولكن رفض الإسماعيلي أيضا عرض الأحمر لضم اللاعب.

وأكد مسئولو نادي الإسماعيلي أنهم يرغبون في انتقال باهر المحمدي إلى أحد أندية الخليج أو الاحتراف في أوروبا ولكنهم يرفضون نهائيا انضمامه إلى أي نادي داخل مصر.