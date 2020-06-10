رياضة | لاعبو الأهلي تحت مقصلة عبدالحفيظ بسبب مباريات الخماسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعبو الأهلي تحت مقصلة عبدالحفيظ بسبب مباريات الخماسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه تحذير شديد اللهجة إلى لاعبي الفريق، قبل عودة النشاط الرياضي.

وحذر عبدالحفيظ، اللاعبين من خوض مباريات الخماسي مع أصدقائهم، خوفًا من تعرضهم للإصابات، خاصةً أن الفريق على أعتاب العودة.

وهدد مدير الكرة، اللاعبين بتوقيع أقصى العقوبات في حال مخالفة تعليماته، بعدما ظهر أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة بمباريات الخماسي.

من ناحية أخرى يستعد الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للعودة إلى التدريبات الجماعية تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

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ومن المقرر أن يخوض الفريق أولى تدريباته منتصف الشهر الجاري، بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي.

ويعود الفريق للتدريبات وسط إجراءات احترازية مشددة، حسب تعليمات خالد محمود طبيب الفريق، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوقف النشاط الرياضي، منذ ما يقرب من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بناءً على توصية وزارات الصحة العالمية للحد من انتشاره.