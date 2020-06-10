رياضة | برشلونة يرفض التعاقد مع نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض التعاقد مع نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلى نادي برشلونة الإسباني عن فكرة ضم لاعب برازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي. Advertisements ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة رفض ضم اللاعب البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي. وتراجع البرسا عن التعاقد مع البرازيلي يأتي من أجل التعاقد مع مواطنه نيمار والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

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