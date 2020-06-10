رياضة | فيدرر يبتعد عن الملاعب حتى 2021 بسبب جراحة في الركبة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر فيدرر يبتعد عن الملاعب حتى 2021 بسبب جراحة في الركبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى في التنس، النجم السويسري روجر فيدرر، أنه سيبتعد عن الملاعب حتى 2021، بعد خضوعه لجراحة جديدة بالمنظار في ركبته اليمنى.

كتب اللاعب 38 عاماً في بيان نشره في حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء: "أخطط لأخذ الوقت اللازم كي أكون جاهزاً بنسبة 100% للعب في أعلى مستوياتي".

وتابع: "سأفتقد المعجبين والدورات كثيراً، لكني أتطلع لرؤية الجميع مجدداً في بداية موسم 2021".