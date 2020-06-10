رياضة | ليفربول يقاتل على ضم موهبة ليل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يقاتل على ضم موهبة ليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح في صراع شرس مع ريال مدريد على لاعب جديد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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كشفت صحيفة "ٍسبورت" عن أن بوبكاري سوماري لاعب ليل الفرنسى محل صراع بين الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وزين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد في ظل صغر سنه.

أشارت الصحيفة إلى أن ليفربول فى الصيف الماضى تفاوض مع سومارى ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول لاتفاق مع اللاعب الذى يبلغ سعره التسويقى 27 مليون يورو طبقا لموقع "ترانسفير ماركت".