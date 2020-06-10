رياضة | دعوى قضائية ضد نيمار بسبب زوج والدته

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر دعوى قضائية ضد نيمار بسبب زوج والدته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدّم ناشط في حقوق المثليين، شكوى لدى النيابة العامة في ساو باولو، بشأن رهاب المثلية، ضد نجم كرة القدم البرازيلية نيمار، الذي وصف شريك والدته بـ"الشاذ جنسياً".

أكدت النيابة العامة لوتلقيها الشكوى التي سيدرسها النائب العام، ويقرر ما اذا كان سيقاضي مهاجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي من عدمه.

وكان الناشط أغريبينو مغاليايس، غير المعني مباشرة بالقضية، أعلن الإثنين الماضي في حسابه على إنستغرام نيته تقديم شكوى حول "رهاب المثلية وخطاب الكراهية".

ورفض المقربون من النجم البرازيلي التعليق على هذا الخبر.

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وسُمعت الإهانات المعادية للمثليين في تسجل صوتي مسرّب، خلال حديث خاص بين نيمار وأصدقائه.

وصف نيمار الشاب تياغو راموس (22 عاماً)، شريك والدته نادين غونسالفيس (52 عاماً)، بأنه "شاذ صغير"، وكلمة أخرى مهينة.

وقال أحد اصدقائه: "يجب وضع مكنسة صغيرة في مؤخرته".

وكانت غونسالفيس أعلنت علاقتها براموس في أبريل الماضي، فيما كشفت وسائل إعلام لاحقاً بأن راموس ثنائي الجنس.