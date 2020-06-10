رياضة | نادي تركي يزاحم الزمالك على ضم نجم تونس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي تركي يزاحم الزمالك على ضم نجم تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي فنربخشه التركي في منافسة قوية مع نادي الزمالك لخطف واحد من نجوم الدوري التونسي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي الزمالك مهتم بضم محمد الناهيري مدافع نادي الوداد البيضاوي المغربي في الصيف القادم لتدعيم خط الدفاع في الفريق بالموسم القادم.

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وأكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي فنربخشة أظهر هو الأخر اهتمام كبير بضم محمد الناهيري في نهاية الموسم الجاري.

وكشفت التقارير أن فنربخشة يجهز عرض ضخم لتقديمه إلى الناهيري في الفترة المقبلة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في الصيف.

يذكر أن عقد محمد الناهيري مع نادي الوداد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحاول النادي إقناعه بتجديد عقده مع الفريق لفترة أطول لأنه يعتبر من العناصر الأساسية بالنادي.