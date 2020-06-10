رياضة | عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد موقع ديفنسا سنترال أن الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني يواجه خطر الرحيل إذا تعرض لهزيمة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية أمام صفقات ريال مدريد.

Advertisements

وأوضح الموقع أن برشلونة وريال مدريد دخلا في سباق شرس للحصول على خدمات المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيج الألماني في الميركاتو الصيفي.

وقال الموقع: "ضياع صفقة أوباميكانو وفوز ريال مدريد بها سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش أبيدال في برشلونة، ويعزز احتمالات إقالته من منصبه، حيث كان قريباً من هذا المصير بعد أزمته الأخيرة مع ميسي".