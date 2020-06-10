شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: مكالمة الخطيب أنهت الأزمة مع الأهلي سريعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن كواليس انتهاء الأزمة بين فريقه والنادي الأهلي بعد تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، والتي تم تفسيرها على أنها تشير إلى زعيم الثغر.

وكان «عبدالحفيظ» قد تحدث في قناة الأهلي، الاثنين الماضي، قائلًا إن هناك فرقًا تحارب من أجل إلغاء الدوري الممتاز بينما لا تتحدث عن إلغاء دوري كرة السلة أو كرة اليد بسبب موقفها الجيد في تلك المسابقات، وهو ما فسره البعض على أنه يقصد الاتحاد السكندري.

وأصدر سيد عبدالحفيظ تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أمس الثلاثاء، أكد فيها على احترامه الكامل لنادي الاتحاد مؤكدًا أن تصريحاته لم يقصد بها نهائيًا الفريق السكندري.

وأوضح «مصيلحي»، في مداخلة مع إذاعة «أون سبورت»، صباح اليوم الأربعاء، أن الأزمة انتهت سريعًا بعد تلقيه مكالمة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكذلك إصدار القلعة الحمراء لبيان سيد عبدالحفيظ.