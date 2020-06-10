شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن تمديد تعاقده مع طلعت يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، إتمام اتفاقه مع طلعت يوسف، لاستمراره في تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2020/2021.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، عقد رئيس النادي جلسة مع طلعت يوسف عقب تفويضه من مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة لإنهاء ملف التجديد، للاتفاق على كافة التفاصيل عقب إلتقاء الرغبتان من جانب مجلس الإدارة والمدير الفنى لتجديد التعاقد لموسم جديد.

و قاد طلعت يوسف، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادى الاتحاد السكندرى، فريق الكرة هذا الموسم وقدم عروض طيبة ومتميزه أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري وكذلك بالبطولة العربية، لامتلاكه خبرة كبيرة وسجلاً تدريباً حافلاً.

وأشاد محمد مصيلحى بتجديد التعاقد مع طلعت يوسف، وأشار أن أستقرار القيادة الفنية في الموسم القادم هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق في الموسم القادم، وأنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة للكابتن طلعت يوسف، مؤكداً أن أي انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع ووقوفهم صفا واحد وعلى قلب رجل واحد وفي مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق.