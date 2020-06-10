«مورينتيس»: «لاوتارو» يمكنه اللعب لريـال مدريد أو برشلونة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى فيرناندو مورينتيس، نجم ريـال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، على المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتنينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، مؤكدًا أنه بإمكانه اللعب لأي من قطبي الكرة الإسبانية برشلونة والميرنجي.
وقال «مورينتيس»، حسب صحيفة «سبورت» الإسبانية: «في إسبانيا، كنا محظوظين بالاستمتاع بلاعبين ومدربين أرجنتينين عظماء، هم لديهم جينات تنافسية من الصعب العثور عليها في أي مكان في العالم».
وأضاف: «برشلونة مهتم للغاية بالتعاقد معه، ولكن كان هناك حديث أيضًا عن ريـال مدريد رغم أنني أعتقد أن الحديث الأكثر كان عن برشلونة».
وأكد مهاجم النادي الملكي السابق أن «لاوتارو» هو «لاعب مثير للاهتمام لكلا الفريقين، ولديه رؤية جيدة جدًا لكرة القدم، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم حاليًا وأعتقد أنه يصلح للعب في أي من الفريقين».
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