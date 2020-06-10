شكرا لقرائتكم خبر عن «راديو روسونيرا»: «رونالدو» قد يغادر يوفنتوس عقب نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ادعى «راديو روسونيرا» الإيطالي احتمالية مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريقه يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وعقب نهاية الموسم الجاري.
وأشار التقرير الإيطالي إلى أن الشائعات المحيطة برحيل اللاعب صاحب الـ 35 عامًا انطلقت في مايو الماضي وهي مستمرة مع اقتراب فتح باب سوق الانتقالات الصيفية.
ولم يوضح «راديو روسونيرا» الوجهة المنتظرة لقائد المنتخب البرتغالي والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.
وكان «رونالدو» قد انضم إلى يوفنتوس الإيطالي قادمًا من ريـال مدريد في صيف 2018، مسجلًا مشاركته في 75 مباراة بقميص السيدة العجوز أحرز خلالهم 53 هدفًا.
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