شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: «قناة الأهلي عملت حفلة واتكلموا عني.. سعيد إني بدأت اسمع صوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، نيته الرد على ما جاء على قناة النادي الأهلي بشأنه وشأن القلعة البيضاء، مؤكدًا أن اللغة الإعلامية للقلعة الحمراء تغيرت، ومعربًا عن سعادته بما أطلق عليه «تحرك المياة الراكدة».

وقال أمير مرتضى، في مداخلة مع الإعلامي خالد الغندور ببرنامج «زملكاوي» على قناة النادي، مساء أمس الثلاثاء: «امبارح كان فيه حفلة على قناة النادي الأهلي، كان معمولة حفلة يعني، وأنا الصراحة سعيد بالحفلة اللي حصلت، لأن هم طول عمرهم، أنا طبعًا باحترم النادي الاهلي جدًا كنادي، لكن كان هم دائمًا عندهم فكرة مش هنرد على حد إحنا أعلى من إن إحنا نرد، إحنا يعني الصمت لغة العظماء والكلام ده، فأنا شايف إن كان فيه إمبارح زي تاكسي السهرة أو حاجة كدة اللي هو يوم كامل بقى وعاملين حدث كبير واتكلموا علي شخصيًا، واتكلموا على حاجات كثير».

وأضاف: «ابتدى يعني يبقى فيه أسلوب تاني في اللغة الإعلامية بتاعة النادي الأهلي، فأنا سعيد إن المية الراكدة اتحركت فأنا بس بحضر كام حاجة كدة لأن أنا الأسبوع ده مشغول وإن شاء الله هعمل حلقة هبقى معاك يا كابتن نرد بس على الحلقة بتاعة امبارح دي لأن أنا سعيد إن ابتديت اسمع صوت بقالنا سنين مبنسمعش صوت».

واختتم: «أنا مبسوط إن بقى فيه صوت، فكويس إن يبقى فيه لغة حوار، نرد بقى على الحاجات اللي اتقالت والتفاصيل اللي اتقالت».