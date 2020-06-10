شكرا لقرائتكم ماذا قال فايلر للخطيب عن رحيل على لطفي وضم حارس للأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف حراسة مرمى الفريق وحسم الجدل الذي يثار من وقت لأخر بشأن إمكانية إعارة على لطفي حارس الفريق مقابل ضم حارس أخر حيث تردد إمكانية ضم عامر عامر حارس مرمى الأنتاج الحربي ، وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أن الفريق لن يضم حارس مرمى ولن يستغني عن أي حارس من الثلاثي المتواجد حالياً ، محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير.

وأكد فايلر خلال جلسته الأخيرة مع محمود الخطيب رئيس الاهلي أن الفريق لن يحتاج حارس مرمى رغم رحيل شريف إكرامي بعدما إنتهى عقده ، وجدد المدير الفني للخطيب على أن الفريق يضم ثلاثة حُراس على مستوى عالً من الكفاءة والقدرات الفنية العالية لذا لا يمكن أن يرحل على لطفي من أجل التعاقد مع حارس أخر سواء كان عامر عامر أم غيره وأبدى المدير الفني إعجابه وقناعته التامة بقدرات الحراس الثلاثة.

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من ناحية أخرى ، وضع مسئولو الأهلي شرطين لرحيل النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق ، هما النجاح في التعاقد مع الثنائي جاكسون موليكا هداف مازيمبي أوالأورجوياني سيرينو جناح صن داونز خاصة في حالة إقرار لائحة تقليص عدد الأجانب بداية من الموسم الجديد من 5 إلى 3 لاعبين، في الوقت الذي لن تقبل إدارة الأهلي بمبلغ أقل من 5 ملايين دولار لبيع النجم النيجيري.ودخلت أحد الأندية الصينية سباق ضم أجاي تمهيداً لضمه من الاهلي، خاصة بعد تألقه اللافت مع الفريق الأحمر هذا الموسم قبل توقف النشاط الكروي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وخاطبت أحد شركات التسويق في وقت سابق اللاعب لمعرفة رأيه في مسألة الرحيل لأحد الدوريات الأوربية، في ظل وجود اهتمام من عدده أندية للحصول على خدماته أبرزها من الدوري التركي والروسي بخلاف العرض الصيني الذي دخل السباق مؤخراً.

وتلقى أجاي العديد من العروض للرحيل عن القلعة الحمراء في ظل المستوى الثابت الذي يقدمه النجم النيجري مع الأهلي منذ انتقاله اليه موسم 2016 وحتى الأن، الأمر الذي دفع الإدارة الحمراء لتمديد عقده الموسم الماضي لمدة موسمين إضافيين.