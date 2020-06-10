شكرا لقرائتكم على رأسهم مروان محسن.. 5 لاعبين خذلتهم الجماهير وأنصفهم المدربون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الاهلى السابق خلال الساعات الماضية ، ليكشف ان مروان محسن لاعب لا تحبه الجماهير ، بينما يحبه المدربين قائلا:" مروان لاعب يحبه المدربين وماتحبوش الجماهير " ، ليفتح ملف اللاعبين من رافعى شعار " خذلتهم الجماهير و انصفهم المدربين "وهمو ما يتضضح في التقرير التالى ..

يواجه مروان محسن لاعب الأهلي اتهامات عديدة سواء من الجماهير الأهلاوية أو الجماهير المصرية بشكل عام ، بعد فشله في مشكلة العقم الهجومي التي يعاني منها المنتخب الوطني رغم اصرار المكسيكي اجيري المدير الفني السابق للفراعنة الاعتماد على اللاعب حتي في ظل عدم مشاركته أساسياً في معظم الوقت مع الأهلى .

محمد عبد الشافى

في ظل معاناة المنتخب الوطني فى الفترات الأخيرة بعدم وجود ظهير أيسر مميز ، كان يعتمد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني على محمد عبد الشافي لاعب الزمالك ، ولكن أداء اللاعب مع الفراعنة كان دائما محل انتقادات وهجوم من الجماهير بسبب أداءه المتراجع مع الفراعنة عكس أداءه مع فريقه ااحاد جدة السعودى وقت كان لاعبا في صفوفه .

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نال كريم نيدفيد لاعب الأهلى، انتقادات حادة من جماهير المارد الأحمر خاصة في الفترة التي كان يعتمد عليه المدير الفني السابق للفريق حسام البدري، ولم يتمكن اللاعب في استغلال الفرص التي أتيحت له من قبل المدير الفني لأعتماد اوراق نجاحه للجماهير الأهلاوية.

لم يحظ كابونجو كاسونجو بثقة الجماهير البيضاء رغم اقتناع السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق بامكايناته والاعتماد عليه ليكون المهاجم الأساسي في الزمالك، في ظل ضياع العديد من الفرص أمام المرمي وعدم استغلال كل الفرص المتاحة له، حيث طالبت الجماهير البيضاء بتجميده علي الدكة ومنح الفرصة لغيره ممن يقدمون مستويات طيبة في الأوقات التي يشارك فيها ويستحق فرصة كاملة مع الفارس الأبيض .

انتقادات عنيفة تعرض لها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، من قبل الجماهير المصرية، بسبب إصراره علي الاستعانة بحمادة طلبة مدافع الزمالك وقت كان كوبر مديرا فنيا للمنتخب ، في مركز الظهير الأيسر بعدد من مباريات الفراعنة ، ولكن في نهاية الأمر بدأ كوبر في الاستعانة بلاعبين آخرين في هذا المركز بدلاً من طلبة