شكرا لقرائتكم رئيس زعيم الثغر: 30 دقيقة حسمت تعيين طلعت يوسف رئيسا لجهاز الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى أنه قرر تعيين طلعت يوسف رئيساً لجهاز الكرة بزعيم الثغر وليس مديراً فنياً فقط ، وقال مصيلحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير على أذاعة أون سبورت : " طلعت يوسف إبن النادى فعلا ، وجلسة تمديد تعاقده مع الاتحاد استغرقت 30 دقيقة فقط ، وقررنا تعيينه رئيساً لجهاز الكرة فى الاتحاد وليس مدير فنى للفريق الاول فقط ".

وتابع رئيس الاتحاد السكندرى :"طلعت يوسف سيكون مسئول عن كل مناحى كرة القدم فى زعيم الثغر الفريق الاول وقطاع الناشئين، احنا بناخد رأية فى كرة السلة كمان" ويضيف مصيلحى : "طلعت يوسف لم يتحدث فى أى ماديات وطول عمره كده مع الاتحاد رغم أن فى مدربين أقل منه موهبة وإمكانيات وكانوا بيتكلموا معانا فى فلوس ".

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وأنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى أتفاقه بشكل رسمي مع طلعت يوسف لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2020/2021 ، وعقد رئيس النادي جلسة مع طلعت يوسف عقب تفويضه من مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة لإنهاء ملف التجديد ، وللأتفاق على كافة التفاصيل عقب إلتقاء الرغبتان من جانب مجلس الإدارة و المدير الفنى لتجديد التعاقد لموسم جديد ، وهو ما سبق وأنفرد به "اليوم السابع" قبل أيام حينما نشر الموقع أن الاتحاد أتفق بشكل نهائي مع طلعت يوسف على البقاء لمدة موسم أخر.

وقاد طلعت يوسف أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادى الاتحاد السكندرى فريق الكرة هذا الموسم ، و أستطاع أن يحوز على ثقة جُموع جماهير الثغر من خلال العروض الطيبة و المتميزه التي أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري و كذلك بالبطولة العربية ، لأمتلاكه خبرة كبيرة و سجلاً تدريباً حافلاً .

وأشاد محمد مصيلحى بتجديد التعاقد مع طلعت يوسف ، و أشار أن أستقرار القيادة الفنية في الموسم القادم هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق فى الموسم القادم وأنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة للكابتن طلعت يوسف مؤكداً أن أي انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع و وقوفهم صفا واحد و على قلب رجل واحد و في مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق .