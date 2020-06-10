شكرا لقرائتكم فايلر يطير إلى سويسرا غدا لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إلى بلاده غداً ، الخميس، بعد الحصول على موافقة إدارة النادي بالسفر وقضاء عدة أيام برفقة أسرته وزوجته التى تُقيم هناك ، وتحدث المدرب السويسري مع محمود الخطيب رئيس النادي خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضية في مقر الجزيرة وشهدت الحديث عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته.

ووافق الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط في الاهلي على طلب فايلر حيث سيطير المدير الفني إلى سويسرا غداً في أجازة تستمر أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل الإطمئنان على زوجته خاصة وأن المدرب السويسري لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضي لتدريب الأهلي.

ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال رحلة سويسرا في مسالة التجديد للأهلي لاسيما وأن المدرب السويسري أتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمي لحين التحدث مع زوجته في هذا الأمر وجهاً لوجه لاسيما وأن التجديد للأهلي سيترتّب عليه أمور أخرى أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للأقامة معه في القاهرة لذا لابد من إستشارتها في هذا الأمر.

وتواصل فايلر خلال الأيام الماضية مع السفارة السويسرية في القاهرة من أجل التنسيق معها بشأن السفر إلى بلاده على متن إحدى الطائرات التى تقوم بإجلاء بعض المواطنين الأجانب في القاهرة في ظل تجميد حظر الطيران منذ عدة أشهر على خلفية "جائحة" كورونا التى تسببت في تجميد النشاط الرياضي في العالم كله.

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ويخوض لاعبي الأهلي حالياً تدريبات منزلية بسبب "كورونا" ويتابع المدرب السويسري هذه التدريبات عبر تقارير متواصلة وعلى مدار الساعة مع اللاعبين وجهازه المعاون عبر تطبيق "الواتس آب" وهو ما سيفعله فايلر خلال أجازته بسويسرا.

وترغب إدارة الاهلي في تجديد عقد فايلر خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب إنتشار "فيروس كورونا"، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر عقد فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجاري وترى إدارة الاهلي أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الأن فالمدرب تولّى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي وحصد معه السوبر المحلي (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلي قمة الدوري حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلي ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .

ويتضمن عقد فايلر مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا ، أما إذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد فعليه دفع شرط جزائي قيمته ستة أشهر ، كما يتضمن العقد تفاوض الطرفين مُجدداً حول استمرار الجهاز الفني في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا.

ويرغب الأهلي في تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.

ويحصل فايلر وجهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال على مليوني و200 ألف دولار سنوياً.