شكرا لقرائتكم خبر عن "الوش التانى" لعلى معلول بعيدًا عن الملاعب.. إنسان تخطى النجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يحظ الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بحب الجماهير من فراغ، حيث لم يكتف اللاعب بالأداء الرجولى الذى يقدمه داخل المستطيل الأخضر، والتصريحات التى دائمًا يرددها عن مدى حبه وعشقه لجماهير القلعة الحمراء، وكذلك جماهير الصفاقسى التونسى الذى ظل يلعب له منذ عام 2009 حتى 2016، بل ظهر لمعلول "وش تانى" جعله يصل إلى قلوب جماهيره كـ"أسرع دليفرى" كما يطلق عليه.

"الوش التانى" لعلى معلول يظهر فى مشاركاته العديدة بالحملات التى تُطلق، سواء لمساعدة الفقراء، أو للمطالبة بإنشاء ملعب خاص للصفاقسى، أو حملة لتوعية الجماهير بعد انتشار فيرس كورنا.

معلول يشارك فى حملة تأسيس استاد للصفاقسى التونسى

شارك على معلول فى حملة تأسيس استاد خاص لفريق الصفاقسى التونسى، الذى كان يلعب له من عام 2009 حتى 2016 قبل أن ينضم لصفوف المارد الأحمر، ونشر الدولى التونسى عبر ستورى صفحته الرسمية على إنستجرام صورة من شعار الحملة التى أطلقها البعض للمناداة بضرورة تأسيس استاد خاص لفريق الصفاقسى تحت عنوان: "صفاقس لازمها استاد.. يد واحدة نوصل لحلمنا".

معلول يشارك فى حملة دعم الصحة التونسية للحد من انتشار كورونا

شارك معلول في دعم صندوق وزارة الصحة التونسية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقالت صحيفة "الصريح" التونسية، إن لاعبي المنتخب التونسي، خاصة المحترفين على غرار علي معلول ووهبي الخزري وأسامة الحدادي ويوسف المساكني وغيرهم، تبرعوا لصندوق "1818" من أجل دعم جهود وزارة الصحة في مُحاربة كورونا.

Advertisements

معلول يشارك في حملة إعانة الفقراء بتكفل 20 أسرة

تبرع على معلول لـ20 أسرة تونسية متضررة من فيروس كورونا، في إطار الحملة التي يقودها معظم لاعبي العرب، وقال معلول في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، إنه قرر التبرع لـ20 عائلة من المصابين بفيروس كورونا، وتحدى العديد من النجوم التوانسة، مثل يوسف المساكني وياسين مرياح وحمدي النقاز وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي.

معلول يشارك فى حملة اللاعبين للتوعية من خطر كورونا

كما سبق وتضامن علي معلول مع حملة تنطيق المناديل التى أطلقها مشاهير الساحرة المستديرة لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا القاتل.

https://www.instagram.com/p/B943p-sn8jx/?utm_source=ig_web_copy_link