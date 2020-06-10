شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه فى إصابة موظف باتحاد السلة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة منح أحد موظفى الاتحاد إجازة مفتوحة لحين تعافيه من الأعراض التى يعانى منها، والمشتبه أن تكون فيروس كورونا بعد مخالطته لحالة مصابة، على أن يعاود العمل مرة أخرى بعد مرور الفترة الطبية المحددة لتلاشى الاعراض سواء بالشفاء أو التأكد من سلبية الحالة .

وخضع الموظف لعمل مسحة لتحليل فيروس كورونا له، كإجراء احترازى منذ الإعلان عن فيروس كورونا المستجد، خاصة مع ظهور الأعراض، وفى انتظار ظهور نتيجتها.

وكان أحد الموظفين بالاتحاد توفى والده مصابا بكورونا، فتم منح الموظف إجازة لمدة شهر للتأكد من سلامته من الفيروس، رغم أنه لم يتواجد فى الاتحاد منذ فترة تصل إلى أسبوعين، فى ظل اعتماد السلة على 25% من نسبة العمالة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والالتزام بنسبة التباعد ولكن شهدت الساعات الماضية ظهور الأعراض على الموظف بعد أن كان مخالطا لوالده المتوفى .

ويعد الدكتور محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، آخر المتعافين فى الرياضة المصرية من فيروس كورونا ويخضع حاليا منذ الخميس الماضى للعزل المنزلى لمدة 7 أيام بناءً على نصائح الطاقم الطبى المعالج له، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذى أصابه يوم 28 مايو الماضى.