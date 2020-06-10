شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو ينتظر مقترحات وزارة الرياضة لأماكن تدريب المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، إعلان وزارة الشباب والرياضة عودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى وإعلان الأماكن المقرر استضافتها لتدريبات المنتخب فور عودة النشاط، وبناءً عليه يتم تحديد الخطوات الخاصة بعودة التدريبات .

وأكد عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو أنه من المقرر أن تعلن وزارة الرياضة عن أماكن تدريب المنتخبات وحال عدم تحديد أماكن من جانب الوزارة وتأكد تعقيمها بما يضمن سلامة اللاعبين، سيتم اختيار أماكن التدريب من جانب الاتحاد.

وكان اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، قد أعلن إذاعة بطولة الناشئين الأولى للبومزا يوم 12 يونيو الجارى، وذلك نظرا للإقبال الكبير على المشاركين فى البطولة، والتى تقرر إقامتها أون لاين، بأن يرفع كل لاعب من المشاركين فى المنافسات ،الفيديو الخاص به بالبطولة، مع تقييم أدائه من خلال مجمموعة من المدربين والحكام .

وكان اتحاد التايكوندو وافق على صرف إعانة استثنائية فى أسرع وقت لمجموعة من المدربين المتضررين لانقطاعهم عن العمل فى الفترة الاخيرة مع عدم وجود مصدر آخر للدخل لهم كدعم خاص من الاتحاد و جاء ذلك بناء على موافقة أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المبادرة التى تقدم بها عمرو سليم رئيس الاتحاد بخصوص صرف إعانة استثنائية للمدربين الأكثر تضررا من توقف الأنشطة الرياضية حيث كان لاتحاد التايكوندو السبق بالتقدم بهذا الطلب، وهو ما تم الموافقة عليه من خلال جلسة طارئة لمجلس الإدارة .