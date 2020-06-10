شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: تعيين طلعت يوسف رئيسا لجهاز الكرة بزعيم الثغر بعد جلسة 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، أنه قرر تعيين طلعت يوسف رئيساً لجهاز الكرة بزعيم الثغر وليس مديراً فنياً فقط، وقال مصيلحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير على إذاعة أون سبورت، "طلعت يوسف ابن النادى فعلا، وجلسة تمديد تعاقده مع الاتحاد استغرقت 30 دقيقة فقط، وقررنا تعيينه رئيساً لجهاز الكرة فى الاتحاد وليس مديرا فنيا للفريق الأول فقط ".

وأضاف رئيس الاتحاد السكندرى، "طلعت يوسف سيكون مسئولا عن كل مناحى كرة القدم فى زعيم الثغر، الفريق الأول وقطاع الناشئين، إحنا بناخد رأيه فى كرة السلة كمان"، مؤكدا أن "طلعت يوسف لم يتحدث فى أى ماديات وطول عمره كده مع الاتحاد رغم أن فى مدربين أقل منه موهبة وإمكانيات وكانوا بيتكلموا معانا فى فلوس ".

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وأنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، اتفاقه بشكل رسمى مع طلعت يوسف لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2020/2021، وعقد رئيس النادى جلسة مع طلعت يوسف عقب تفويضه من مجلس الإدارة فى جلسته الأخيرة لإنهاء ملف التجديد، والاتفاق على كافة التفاصيل عقب إلتقاء الرغبتان من جانب مجلس الإدارة والمدير الفنى لتجديد التعاقد لموسم جديد، وهو ما سبق وانفرد به ”الخليج 365” قبل أيام حينما نشر الموقع أن الاتحاد اتفق بشكل نهائى مع طلعت يوسف على البقاء لمدة موسم أخر.

وقاد طلعت يوسف أحد أبرز اللاعبين فى تاريخ نادى الاتحاد السكندرى فريق الكرة هذا الموسم، و أستطاع أن يحوز على ثقة جُموع جماهير الثغر من خلال العروض الطيبة و المتميزه التى أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدورى و كذلك بالبطولة العربية، لأمتلاكه خبرة كبيرة و سجلاً تدريباً حافلاً .

وأشاد محمد مصيلحى بتجديد التعاقد مع طلعت يوسف، و أشار أن أستقرار القيادة الفنية فى الموسم القادم هى أحد نقاط القوة التى سيتمتع بها الفريق فى الموسم القادم وأنه يثق تماماً فى القدرات الفنية الكبيرة للكابتن طلعت يوسف مؤكداً أن أى انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع و وقوفهم صفا واحد و على قلب رجل واحد و فى مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادى العريق .