شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة لاعبى بيراميدز للعودة من الخارج حال استئناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد أكثر من لاعب من الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز خارج البلاد فى الوقت الحالى، وفى مقدمتهم اللاعبون المحترفون مثل الأوغندى عبده لومالا، بخلاف دودو الجباس مهاجم الفريق المتواجد حاليًا فى بلجيكا، الأمر الذى سيتسبب فى صعوبة اكتمال صفوف الفريق حال صدور قرار من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضى فى مصر سواء من منتصف الشهر الجارى أو فى نهايته، خاصة أن حركة الطيران معطلة بين معظم دول العالم.

وكشف لاعبو بيراميدز المتواجدون خارج مصر حاليًا عن خطتهم للعودة إلى مصر فور صدور قرار باستئناف النشاط وعودة التدريبات الجماعية الفترة المقبلة، وأكدوا أنهم سينتظرون فتح المجال الجوى وحينها ستكون العودة لا تمثل أى أزمة، أما فى حال استمرار غلق المجال الجوى بين الدول وبعضها البعض سيضطرون للعودة على طائرت العالقين فى الخارج، وذلك بعد التأكد من عودة النشاط الرياضى.

فى سياق متصل، قرر مسئولو نادى بيراميدز سداد مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول، المتبقية على 4 أشهر بدلاً من شهرين، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها الرياضة المصرية بشكل عام وتوقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، حيث رفض المسئولون بالفريق السماوى تخفيض مرتبات اللاعبين واستقروا على تقسيمها على 4 أشهر منعًا لتعرض النادى لأزمة مالية.

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وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن لاعبى الفريق كان يتبقى لهم شهران لم يحصلوا عليهما قبل توقف النشاط، لتستقر الإدارة على تقسيم مرتبات الشهرين على "4 أقساط" بحيث يحصل كل لاعب على نصف مرتبه على مدار 4 أشهر.

وكان هانى سعيد المدير الرياضى بنادى بيراميدز أكد أن قيمة العقود التى كان يتقاضاها اللاعبون منذ بداية الانطلاقة القوية لبيراميدز وتغيير اسمه، كانت تحمل ارقام مبالغ فيها، ولكن الإدارة الحالية ليس لها أى علاقة بالامر، وكشف أن قيمة العقود الحالية ترتفع بنسبة بسيطة عن الأهلى والزمالك لتكون مغرية للاعبين، حيث أن كل لاعب سيختار الأهلى او الزمالك فى حالة تساوى القيمة المادية مع بيراميدز وهو السبب الرئيسى فى قيام بيراميدز بعرض مبالغ اعلى من الأهلى والزمالك على الاعبين لتكون مغرية لهم.

وأضاف هانى سعيد أن قبوله منصب المدير الرياضى للنادى جاء بشكل مفاجئ وغير مخطط على الإطلاق، موضحا أن البداية كانت بعرض من جانب عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى والذى عرض إمكانية وجودى فى المنصب وإعلان اعتزال كرة القدم، وكانت لدى رغبة حينها فى إكمال الموسم ثم الاتجاه بعدها للعمل الفنى بعيدا عن العمل الإداري.