شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن عن المدرب الجديد منتصف يونيو بعد قبول استقالة عبد العاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، قبول استقالة مجدى عبد العاطي مدرب الفريق فى بيان رسمي، وذلك بعدما تقدم الأخير باستقالته من تدريب أبناء الجنوب عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، مؤكداً أن تأخير مستحقات اللاعبين منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضي كان الدافع الرئيسى لاستقالته.

بينما رفض أسوان فى بيانه الأسباب التى أعلنها مجدى عبد العاطى والتى دفعته للاستقالة، وأكد النادى أنه بعد التواصل مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ أسوان، تم تخصيص مبلغ مالى لسداد مستحقات اللاعبين حتى منتصف أبريل، وكذلك دفع رواتب العاملين بالنادى.

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من جهته أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادى يترقب حسم مصير الدورى أولاً فى منتصف يونيو الجارى، وبعدها يحدد المدير الفنى الجديد للفريق، على أن يتابع أحمد مصطفى "بيبو" تدريبات الفريق فى العزل المنزلى خلال فترة التوقف الجارية.

وكان أسوان قد عاد إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجاري، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى الذى تقدم باستقالته مرتين، كانت الأولى فى الدور الأول من الدورى والثانية بسبب توقف النشاط الرياضى نتيجة انتشار وباء كورونا.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.