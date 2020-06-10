شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية العليا: هذه الألعاب تستطيع استئناف نشاطها بسهولة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول باللجنة الطبية العليا، برئاسة الدكتور محمد سلطان، أن هناك بعض الألعاب تستطيع العودة لنشاطها بسهولة خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة طبية تقوم باقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى والشبابى بمصر، والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا فى تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

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وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تحمل تكلفة الإجراءات الطبية اللازمة فى حالة موافقة الحكومة المصرية على عودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة وتحديدا منتصف شهر يوليو المقبل، خاصة وان أغلب الاندية أبدت رفضها لفكرة تحمل التكلفة المادية نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها منذ توقف النشاط منتصف شهر مارس الماضى .

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على صعيد متصل، اشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، على اتحاد الكرة ضرورة إجراء أول فحص طبى على اللاعبين، للكشف عن فيروس كورونا، قبل بدء مباريات الدورى حال عودته بـ72 ساعة.. وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية، أن الفيفا أرسل العديد من التوصيات الطبية للاتحادات الأهلية، ومنها ضرورة إجراء فحوصات طبية لأول مرة على اللاعبين قبل انطلاق أول مباراة فى الدورى بثلاث أيام.

فى السياق ذاته، أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن ما يتردد حول وجود تباعد بين اتحاد الكرة والأندية فى هذه المرحلة هو أمر غير حقيقى على الإطلاق، مشدداً على احترامه لجميع الأندية ومجالس إداراتها، وأوضح رئيس اتحاد الكرة أنه ينتظر حسم الدولة المصرية قرارها النهائى بشأن عودة الدورى، حتى يعقد اجتماعات فورية مع الأندية لمناقشة توابع القرار، ففى حال استكماله سيتم الاجتماع لمناقشة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودة الدورى، وفى حال الإلغاء سيكون الاجتماع بهدف مناقشة الاستعداد للموسم الجديد والإجراءات اللازمة له والمواعيد الخاصة به نظرا لكثرة التوقفات التى ستخلله.

وأضاف الجناينى لـ"سوبر كورة"، أن خطاب الفيفا لاتحاد الكرة ولجميع الاتحادات الأهلية يتضمن لأول مرة أن الحكومات هى المنوطة بتحديد مصير النشاط الرياضى والمسابقات المحلية، لذا ينتظر اتحاد الكرة موقف الحكومة المصرية، وفى ضوء القرار سيتم التحرك من جانب اتحاد الكرة الذى يمتلك أكثر من سيناريو لعودة الدورى فى أى وقت، مشيرا إلى أن الدورى الألمانى الذى تم استئنافه مؤخرا عاد بعد موافقة الحكومة الألمانية على سبيل المثال.