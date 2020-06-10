شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ينشر "انفوجراف" الخليج 365 عن الأكثر مشاركة مع الزمالك فى موسم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الزمالك، "انفوجراف" الخليج 365 عن اللاعبين الأكثر مشاركة مع نادى الزمالك فى الموسم الجاري، والذى توقف منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، ومن المقرر تحديد مصيره منتصف يونيو الجاري من حيث استئناف النشاط أو إلغاء جميع المسابقات لمنع انتشار الوباء العالمي.

وتصدر أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع القلعة البيضاء خلال النصف موسم الذي تم خوضه، قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي، حيث قدم زيزو واحداً من أفضل مواسمه الكروية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث شارك مع الفريق الأبيض في 25 مباراة بجميع البطولات.

زيزو استطاع أن يسجل 5 أهداف ويصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 9 أهداف كاملة مع الفريق الأبيض، وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع الزمالك في نصف موسم كالتالي:



زيزو

أحمد سيد "زيزو": 25 مباراة

مصطفى محمد: 24 مباراة

محمود علاء: 24 مباراة

فرجاني ساسي: 23 مباراة

يوسف أوباما: 23 مباراة

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أشرف بن شرقي: 21 مباراة

طارق حامد: 21 مباراة

محمود حمدي الونش: 18 مباراة

محمد عبد الشافي: 18 مباراة

حازم إمام: 18 مباراة

واستقر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بنسبة كبيرة علي 90 % من قوام قائمة الزمالك للموسم المقبل، بعدما ضمن 17 لاعباً تقريبا البقاء للموسم المقبل، وفي مقدمة اللاعبين الذين ضمنوا تواجدهم في قائمة الزمالك : محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي في حراسة المرمي، بينما يظل مصير محمد عواد غامضا لحين وضوح الرؤية بالنسبة لبقاءه او رحيله.

وبالنسبة للاعبين فقد استقر كارتيرون علي بقاء كلاً من، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومصطفي محمد وعمر السعيد وشيكابالا.

اما باقي قائمة الفريق في الموسم الحالي فلا يزال مصيرهم لم يتحدد من جانب الجهاز الفني انتظارا لما ستسفر عنه قرارات عودة الدوري من عدمها وكذلك انطلاق الموسم الجديد والصفقات التي سيتعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية.