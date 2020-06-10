شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: الزمالك طلب 48 مليون جنيه للاستغناء عن سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، أن الزمالك طلب الحصول على 3 ملايين دولار، ما يعادل 48 مليون جنيه مصرى، مقابل الاستغناء عن خدمات الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، وقال مصيلحى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت، "لدينا رغبة فى استمرار أحمد رفعت فهو لاعب مميز وكذلك رزاق سيسيه الذى يجمعنى به تواصل كبير لدرجة أن شقيقته أنجبت فأرسل لى صورة المولود، وأبلغنى أكثر من مرة أنه يرغب فى الاحتراف فى برشلونة الإسبانى مستقبلا وأنه حابب يكمل مع الاتحاد السكندرى ومرتاح معنا".

وأضاف مصيلحى، "لو الزمالك طلب مبلغ معقول مش هتأخر يعنى مثلا 3 ملايين أو حتى أكثر بنسبة معقولة إنما الزمالك عايز 3 ملايين دولار، يعنى 48 مليون جنيه مصرى، وهو ثمن فرقة الاتحاد السكندرى كلها والأرقام دى صعبة جدا فى الوقت الحالى".

وعن مفاوضاته مع عمار حمدى قال رئيس الاتحاد السكندرى، "كلمت الخطيب وقولتله عمار مش حاسس نفسه فى الطلائع وهو كان مع الاتحاد أفضل كتير وعلاقتى بمسئولى الطلائع طيبة، ولكن الفيصل هو الأهلى لأن اللاعب من حقه".

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وعن الأزمة الأخيرة مع الأهلى علق محمد مصيلحى : " علاقة الأهلى والاتحاد تاريخية ولا يمكن أن تعكرها أى أزمات، تلقيت اتصالا من الخطيب وخالد مرتجى الذى أعتبره "حتة بلسم" تحس إنه ابن ناس ومن بيت محترم، وعلى الفور تم إنهاء الخلاف فى ثوانى، علاقتنا جيدة بجميع الأندية وعلى رأسها الأهلى والزمالك الشقيقان الأكبر فى الكرة المصرية، ونرجو عدم الزج باسمنا فى أى أزمة".

وفى وقت سابق، كشف نبيل أبو زيد، وكيل رزاق سيسيه المعار من الزمالك إلى الاتحاد السكندرى، أن إدارة النادى الأبيض رفضت العرض الإماراتى لسيسيه لذا يرفض الكشف عن هوية ذلك العرض، حيث أوضح أن الإدارة البيضاء اشترطت تقاضى 3 ملايين دولار، كحد أدنى، للموافقة على رحيل اللاعب الذى أوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه حال عدم وصول العرض المناسب الذى يليق به وبالقلعة البيضاء سيتم وقتها إعادته إلى النادى بعد المستوى المميز الذى قدمه مع زعيم الثغر خلال فترة الإعارة، لذا يتم بحث كافة العروض المقدمة إليه خلال الفترة الحالية من أجل الاختيار الأفضل من بينهم.

وتلقى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عرضًا من أحد الأندية الإماراتية لضم الإيفوارى رزاق سيسيه جناح الفريق المعار لزعيم الثغر، مقابل مليون و200 ألف دولار، فى الموسم الجديد، وذلك من خلال نبيل أبو زيد وكيل اللاعب، إلا إن إدارة القلعة البيضاء أخطرت وكيل اللاعب برفض ذلك العرض لضعف المقابل المالى، بعدما قررت إدارة القلعة البيضاء تسويق اللاعب فى الموسم المقبل عقب تألقه خلال فترة الإعارة مع زعيم الثغر وظهوره بمستوى لافت للنظر مما جعله محط العديد من أنظار الأندية الخليجية لضمه فى الموسم الجديد حيث يمتلك اللاعب بعض العروض من أندية السعودية وكذلك الإمارات من أجل الحصول على خدماته إلى جانب رغبة زعيم الثغر فى تجديد الإعارة، إلا إن مجلس الزمالك قد رفض العرض الإماراتى حيث يرى إنه سيتم تسويق اللاعب بقيمة أكبر من مليون و200 ألف دولار.