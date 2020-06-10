شكرا لقرائتكم خبر عن فاضل ع الحلو صفقة.. أسرار الخطة 3 فى الأهلى لشراء رمضان صبحى نهائيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحارب النادي الأهلي في أكثر من جبهة لانهاء ضم رمضان صبحي المعار لصفوف الفريق من هدرسفيلد نتيجة كثرة العروض التى تلقاها اللاعب ويتردد فى وسائل الإعلام عن تلقيه عروضا أوروبية . وسبق وتراجعت إدارة القلعة الحمراء عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً، وقررت الدخول فى مفاوضات لضم اللاعب بعد انتهاء الإعارة، بعد أن تراجع النادى الإنجليزى ويقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب من 9 ملايبن جنيه إسترلينيى إلى 5 ملايين دولار تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلى نهائياً، وهو مبلغ فى متناول الأهلى لاسيما أنه من الممكن تخفيض هذا المبلغ عند التفاوض.
وكان نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، قد أكد من قبل أن هناك أندية من أوروبا وتحديداً من إيطاليا وتركيا بجانب إنجلترا ترغب فى ضم رمضان صبحى، لكن ربما يختلف الوضع حالياً وتتراجع هذه الأندية على خلفية وباء كورونا الذى قد يجعل العديد من أندية العالم تُعيد حساباتها فى الصفقات الجديدة.
أما موقف رمضان صبحى فقد أعلن مؤخراً أنه يرغب فى العودة لأوروبا، لكن ربما تتسبب أزمة "كورونا" فى بقاء اللاعب، خاصة إذا وجد أن العروض المُتاحة أمامه فى أوروبا من أندية صغيرة ولن تُحقق طموحه الاحترافى وسيكون من الأفضل وقتها البقاء فى الأهلى.
كانت هذه تفاصيل خبر فاضل ع الحلو صفقة.. أسرار الخطة 3 فى الأهلى لشراء رمضان صبحى نهائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.