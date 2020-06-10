شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رمضان صبحى "قاعد فى الأهلى" بسبب عدم وصول عروض قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن رمضان صبحى صانع ألعاب المارد الأحمر وقائد المنتخب الأولمبى سوف يستكمل مشواره مع الأهلى بسبب عدم امتلاكه عروضا قوية حتى الآن، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "رمضان صبحى قاعد فى الأهلى ومكمل حتى الآن، لأنه عايز يحترف بس يكون عرض قوى، وحتى الآن فى عروض من تركيا وإيطاليا ولكنها ليست قوية" .

وأضاف شوبير عبر برنامجه، "نادر شوقى وكيل رمضان صبحى شغال أنه يجيب عرض ليه عشان هو وكيل شاطر، ولكن حتى الآن وبسبب أزمة كورونا مفيش عروض ورمضان مكمل فى الأهلى".

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وفى وقت سابق، كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى آخر تفاصيل مفاوضات ناديه للإبقاء على رمضان صبحى نجم هجوم الفريق فى الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للفريق ومن ثم عودته مرة أخرى لناديه هيدرسفيلد الإنجليزي، وقال المصدر لليوم السابع، "رمضان صبحى أبلغنا برغبته فى البقاء مع الأهلى، خاصة أن العروض الأوروبية التى تلقاها لم تصل لمرحلة الجدية، اللاعب يرفض الانتقال للخليج أو لدورى أوروبى مستواه ضعيف".

وأضاف المصدر أن رغبة رمضان صبحي الأولى هى الاحتراف ولكن فى نادٍ بأحد الدوريات الكبرى، ولكن فى حال عدم حدوث ذلك "وهو الوضع الراهن" سيكمل مسيرته مع الأهلي. ويُناقش محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى سبل توفير قيمة صفقة شراء رمضان صبحى وذلك بعد انتهاء فترة إعارته وعودته لناديه الأصلى هيدرسفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجاري، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادى المادى فى ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أى خطوة رسمية بشأن رمضان صبحي.

وارتبط اسم رمضان صبحى بعدة أندية أوروبية خلال الفترة الماضية، منها بشكتاش التركى الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد الننى مُعاراً من أرسنال الإنجليزى، وكذلك فيورتينا الإيطالى، لكن هذه الأندية لم تتقدم حتى الآن بعروض رسمية لضم رمضان صبحى من هيدرسفيلد الذى لا يمانع فى رحيل اللاعب لأى ناد يدفع المبلغ المطلوب، وينتظر الأهلى وضوح الرؤية وحسم رمضان مصيره مع هذه العروض من أجل مخاطبة هيدرسفيلد رسمياً لشرائه.